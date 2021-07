Lugano-Inter in diretta e streaming: dove vedere l’amichevole oggi

Prima uscita stagione per i nerazzurri campioni d'Italia

Lugano-Inter si prende la scena. Come ogni anno, i nerazzurri danno inizio alla serie di amichevoli pre-stagionali con il match contro la squadra svizzera. Primo test per la squadra del nuovo mister Simone Inzaghi che proverà a dare continuità al lavoro del predecessore Antonio Conte.

Lugano-Inter , valida per la Lugano Region Cup, si giocherà sabato 17 luglio 2021 allo stadio Stadio comunale di Cornaredo a Lugano, in Svizzera. Il calcio d'inizio fissato alle ore 20:30. L'accesso allo stadio sarà consentito solo ai possessori del Certificato Covid svizzero o del Green Pass Europeo.

Lugano-Inter sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky Sport per il territorio italiano sui seguenti canali: Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Calcio (202 del satellite, 483 del digitale terrestre).

Il match tra Lugano e Inter sarà disponibile in diretta su Sky Go, app di Sky dedicata allo streaming e disponibile sui dispositivi mobile come smartphone e tablet. Visibile ovviamente anche da pc.

Per chi volesse seguire la partita in streaming, potrà farlo e godersi lo spettacolo della gara sui canali ufficiali dell'Inter su Youtube e Facebook solamente per i tifosi nerazzurri al di fuori dell'Italia (ad eccezione della Svizzera). In questo caso visione gratis, con telecronaca in inglese.