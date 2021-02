Luis Alberto: “Alla Lazio sto bene. Champions? Abbiamo le nostre possibilità. Sul mio futuro e sulla lite con Lotito…”

Torna a parlare Luis Alberto, centrocampista della Lazio, ai microfoni di Marca in vista della sfida contro il Bayern Monaco in Champions League di questa sera: “Mi sto rimettendo in forma, ho forzato per il rientro perché venivo da un buon momento e non sono ancora al top. Dopo la partita contro l’Atalanta mi sono pentito perché la ferita si è aperta”, ha ammesso il calciatore.

Poi parlando della Champions e della competizione in generale: “Nessuno ci dà per favoriti ma abbiamo le nostre possibilità. Ci piacciono le squadre che attaccano e concedono spazi. Per andare lontano dobbiamo battere i migliori. La squadra è di nuovo felice e dobbiamo continuare così”. Infine un pensiero sul suo futuro e sulla passata lite avuta con il presidente Lotito: “È stata risolta nel modo in cui doveva essere risolta. Mi metto a disposizione di Inzaghi e di Peruzzi e nessuno mi può rimproverare per i mio sacrificio. Alla Lazio sto bene. Se il club decide di vendermi è un’altra storia, ma finché ho un contratto in biancoceleste voglio essere il migliore”.

