Dalla Spagna – Luis Enrique non sarà più il ct della Nazionale

Luis Enrique lascerà il ruolo di commissario tecnico della Spagna. A riportarlo AS, che sottolinea come il suo posto, almeno temporaneamente, sarà preso dal suo vice Robert Moreno, già alla guida delle furie rosse nelle ultime tre gare. Il ct si era infatti allontanato dai campi già da tempo per motivi familiari e, adesso, l’addio definitivo alla Nazionale.

Nella giornata odierna, alle 16, il presidente della Federazione spagnola Luis Rubiales comparirà davanti ai media in conferenza stampa per annunciare ufficialmente la notizia e spiegare i motivi della scelta.