Luis Enrique in pole position per ruolo di CT del Brasile

Potrebbero esserci novità per il ruolo di commissario tecnico del Brasile . La Federcalcio brasiliana avrebbe contattato Luis Enrique e, secondo quanto riportato da Sport , il tecnico asturiano sarebbe in pole position per diventare il nuovo CT della Seleçao .

Adesso, invece, il nome caldo è quello dell'ex CT della Spagna. In modo particolare la Federcalcio brasiliana apprezzerebbe di lui il coraggio nel lanciare i giovani, l'ideale per ringiovanire la squadra verdeoro e riportarla in alto alla vittoria di un Mondiale, magari quello del 2026, così come ammira il percorso compiuto in passato anche alla guida del Barcellona.