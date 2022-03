Luis Enrique: “Orgoglioso di essere al Mondiale ma dispiace non ci sia l’Italia”

Il CT della Spagna sul Mondiale in Qatar

L'assenza dell' Italia da Qatar 2022 è stata una vera e propria delusione per tutto il movimento del pallone italiano. Un Paese intero è rimasto sotto choc dopo il playoff perso contro la Macedonia e il secondo Mondiale di fila mancato. Anche per i rivali della Nazionale azzurra è stata una sorpresa e una delusione. La conferma è arrivata dal CT della Spagna Luis Enrique che è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria dei suoi in amichevole contro l’Islanda.

MONDIALE E ITALIA - "Non sono molto entusiasta di dover viaggiare a Doha, ma vivrò qualcosa che non ho mai sperimentato e sono orgoglioso ed emozionato, non so ancora chi temere di più tra le formazioni", ha detto Luis Enrique. "Semmai mi sarebbe piaciuto che fosse presente anche l’Italia, per quello che rappresenta e per i suoi titoli di Campione del Mondo. Ma così non potrà essere".