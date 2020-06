Luis Enrique, svelato il discorso ai suoi nella finale di Champions League contro la Juventus

A 5 anni esatti dalla finale di Champions League tra il suo Barcellona e la Juventus, Luis Enrique è tornato a parlare del discorso da lui fatto alla squadra prima della partita. Il mister, ora ct della Spagna, ha svelato cosa disse a Messi e compagni prima di affrontare il club bianconero, all’epoca allenatore da Massimiliano Allegri.

Parlando al sito ufficiale del Barcellona, come riporta anche Mundo Deportivo, Luis Enrique ha detto: “Ho chiesto loro: ‘Qual è la cosa peggiore che pensi possa succederti in finale?’ Xavi e Dani Alves, i veterani in generale, hanno risposto con le cose sul calcio: ‘Non essere fedele al nostro stile’, cose di questo tipo”. Risposte che al mister spagnolo non sono bastate. Infatti, come rivelato, la sua risposta fu alquanto curioso: “A quel punto io ho detto: ‘La cosa peggiore che può succedervi domani è di essere un giocatore della Juventus e dover affrontare il Barça. Immaginate cosa significa marcare Suarez, Neymar, Messi, Iniesta, Busquets. Immaginate di dover segnare un goal a Ter Stegen, dovendo finire contro Piqué o Mascherano, difendere le salite di Dani Alves”. Un discorso che, come dice la storia, ha funzionato alla perfezione, visto il 3-1 finale dei blaugrana e la Coppa portata a casa.