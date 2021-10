Luisito Suarez attacca Luuk de Jong e Barcellona: “Chi l’ha raccomandato?”

Il commento dell'ex calciatore sulle prestazioni dei blaugrana e del neo arrivato

Non è un bel momento per il Barcellona che dopo i risultati altalenanti in campionato, si è trovato a fare i conti con l'ennesimo k.o. in Champions League. Dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco al Camp Nou, ecco un'altra batosta, questa volta contro il Benfica, in casa dei portoghesi. Una sfida che non è passata inosservata agli occhi di Luis (Luisito) Suárez Miramontes, leggenda del Barcellona e dell'Inter, ​​che ha criticato pesantemente il club catalano e in particolare Luuk de Jong, recente arrivo in casa blaugrana.