Luisito Suarez: “Date Pallone d’Oro a Lewandowski altrimenti gli darò il mio”

Il vincitore dell'ambito trofeo nel 1960 pronto a dare il suo premio al polacco

Manca poco alla premiazione del Pallone d'Oro e mai come quest'anno c'è incertezza su chi potrebbe essere il vincitore. L'edizione 2020 dell'ambito premio assegnato da France Football era stata saltata a causa della pandemia di Covid e in quel caso sembrava poter essere Robert Lewandowski il grandissimo favorito. In questa annata 2021, il bomber polacco del Bayern Monaco è sempre tra i principali candidati e per qualcuno dovrebbe vincerlo anche in considerazione di quanto accaduto la passata stagione.