Luisito Suarez sul Barcellona: “Situazione catastrofica. Nessuno aiuta Messi…”

Luisito Suarez non le manda a dire al Barcellona dopo la sconfitta rimediata in casa contro la Juventus. Netto il 3-0 in favore dei bianconeri come netta la crisi di gioco del club blaugrana. Parlando ad AS, l’ex storico giocatore ha detto la sua sul difficile momento dei catalani.

Luisito Suarez: “Situazione catastrofica al Barcellona”

“Devono pensare bene quando si tratta dell’allenatore e delle sue decisioni”, ha detto Suarez. “La situazione al Barcellona è catastrofica. I giocatori del Barca commettono i peggiori errori individuali e di squadra. Mi sembra chiaro come non ci sia lucidità, aggressività, qualità … I giocatori semplicemente scompaiono. Devono dimostrare a se stessi il loro valore a prescindere dall’allenatore”. E poi un passaggio su Messi: “Cosa posso dire. Nessuno lo aiuta in campo…”.