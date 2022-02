Luiz Adriano riparte dalla Turchia: l’ex Milan passa l’Antalyasport

Nuova avventura per il brasiliano

IL RITORNO - Per l'attaccante si tratta di un ritorno in Europa visto che la sua ultima squadra è stata il Palmeiras. Luiz Adriano, oltre a vantare una passato con Shakhtar Donetsk e Spartak Mosca, ha in bacheca anche un passato in Serie A. Il calciatore ha vestito dal 2015 al 2017 la maglia del Milan, totalizzando 36 presenze e segnando 6 goal in rossonero. Adesso per lui, 35enne, una nuova esperienza europa con il club turco dell'Antalyasport. Nelle ultime due stagioni, come detto, ha militato invece in Brasile con la maglia del Palmeiras.