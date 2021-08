Lukaku al Chelsea, Guardiola lo teme: “Un giocatore di livello mondiale”

Il mister del Manchester City si prepara a sfidare il gigante belga da avversario in Premier League

Il trasferimento di Romelu Lukaku al Chelse a sembra essere ormai cosa fatta. Si attende l'offerta ufficiale dei blues all' Inter per vedere l'attaccante belga, protagonista delle ultime stagioni nerazzurre, partire e lasciare Milano per fare ritorno in Premier League.

AVVERSARIO TOP - "Ha 24 anni e ha segnato oltre 100 gol in Premier League", ha detto Guardiola su Lukaku. “Quindi non è affatto male. Poi nei lanci lunghi conosciamo i duelli che fa. È veloce e forte. L'ho visto quando ha giocato per l'Everton con il mio amico Ronald Koeman: ci ha puniti qui all'Etihad Stadium e ci ha puniti a Goodison Park. E' veloce, va negli spazi, aiuta a tenere la palla e aiuta a fare il movimento per gli altri giocatori. Penso che in questo sia il migliore. È un giocatore di livello mondiale".