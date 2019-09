Lukaku: “All’Inter grande gruppo. Felice di essere allenato da Conte. Razzismo? Spero nella svolta…”

Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, ha parlato dopo il successo del suo Belgio sulla Scozia toccando diversi argomenti d’attualità. Dall’arrivo a Milano, sponda Inter, al razzismo che lo ha visto colpito di recente durante il match di Serie A contro il Cagliari.

Intervistato da Sky Sport il bomber ha detto: “Sono finalmente con Conte e posso lavorare con lui, un allenatore che mi ha sempre voluto. Poi abbiamo un buon gruppo, esattamente come in Nazionale”, ha detto Lukaku che ha continuato sulla prova del Belgio: “Sono stato felice di vedere alcuni miei amici qui, non abbiamo concesso gol e ora dobbiamo cercare di mantenere la forma migliore per essere ancora più forti la prossima volta che ci ritroveremo”.

RAZZISMO – “Dopo gli insulti ricevuti alla Sardegna Arena, il mondo del pallone di è mosso: “Le mie parole sono state poche ma potenti, tutti hanno compreso il mio messaggio. Ora penso che la Serie A si stia muovendo, spero che la UEFA e la FIFA saranno le prossime. E mi auguro anche la FA, perché molti miei amici giocano in Premier League. Lo hanno sperimentato anche sui social media. È qualcosa che deve cambiare anche in Inghitlerra, ma adesso voglio solo concentrarmi sulle mie prestazioni in campo e basta”.