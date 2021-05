Lukaku: “Allo United le cose non funzionavano più. Conte mi ama perché…

Il centravanti dell'Inter e il suo rapporto col tecnico e non solo

Sulla passione per il calcio, Lukaku ha detto: "Quante partite guardo? Due il sabato, tre la domenica. Lunedì c'è un match di Premier League, quindi sei. Poi c'è anche la Champions League ma dipende da chi gioca". Ancora su ciò che ama: "NBA? Sostengo i Los Angeles Lakers, Kobe Bryant era tutto per me. Per la sua mentalità e il modo in cui amava il suo sport, Cerco di imitarlo nel modo in cui lavoro e nella passione per il calcio. E questo paga".

Dalla tv al campo, il bomber belga parla dell'addio al Manchester United e dell'arrivo nell'Inter di Conte: "Allo United le cose non funzionavano più. Bisogna dire le cose come stanno: se arriva un'offerta migliore da un'altra parte o puoi provare qualcosa di diverso, perché non provarci? Io l'ho fatto e ho visto che funziona". "Il mio rapporto con Conte? Lui mi adora perché so fare tutto quello che mi chiede di fare in campo. So attaccare, so difendere, giocare in area e attaccare la profondità. Poi per la mia mentalità. Conte è un tecnico che sa che non ho paura del lavoro. Se giochi per lui, devi sapere che il lavoro sarà intenso".