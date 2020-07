Lukaku e Sanchez affondano il Genoa: Inter a -4 dalla Juve ma aumentano i rimpianti Scudetto

L’Inter di Antonio Conte supera il Genoa di Davide Nicola per 3-0, e si porta a -4 dalla Juventus in campo domani con la Sampdoria. Il successo di Marassi alimenta i rimpianti dei nerazzurri per lo Scudetto che sembra lontanissimo ormai a 180′ dalla fine del campionato. Stasera la squadra nerazzurra ha gestito la partita passando in vantaggio con gol di Lukaku nel primo tempo. Nella ripresa la squadra di Conte ha fatto sfogare gli avversari mai precisi sotto porta e li ha tramortiti con Sanchez e ancora Lukaku a pochi minuti dalla fine.

IL MATCH

La prima occasione della gara è stata del Genoa all’ottavo minuto, con Pinamonti che di testa ha spedito largo. L’Inter si è resa pericolosa soltanto al 22′ con Brozovic, che dopo un contropiede condotto da Eriksen e Lukaku ha mandato la palla di poco a lato. Al 34′ la formazione di Antonio Conte passa in vantaggio grazie al proprio bomber Romelu Lukaku, che ha insaccato con un colpo di testa su cross di Biraghi dalla sinistra. Il Grifone è andato vicino al pareggio con Jagiello al 43′ su punizione, ma il suo tiro è uscito di poco alla sinistra di Handanovic.

RIPRESA

Nella ripresa poche occasioni da rete con il Genoa che ha spinto di più ma vanificando tutto in zona realizzativa. L’Inter ha difeso il gol di Lukaku con un atteggiamento prudente e poi ha raddoppiato a 8′ dalla fine con la rete di Alexis Samchez e fatto il tris in pieno recupero con Lukaku. Un 3-0 che aumenta i rimpianti per lo scudetto visto che i nerazzurri portano via da Marassi l’intera posta in palio e obbligano la Juventus stasera a -4 a vincere la sfida con la Sampdoria.