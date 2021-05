Lukaku, festa di compleanno abusiva in hotel con altri calciatori: intervengono i carabinieri

Guai per l'attaccante belga e per altri tesserati nerazzurri

Vittoria con la Roma e poi festa di compleanno. Alle ore 3 di questa notte, giovedì 13 maggio, a Milano, a seguito di una segnalazione arrivata al 112, i Carabinieri della Compagnia Milano Duomo e del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in un albergo del centro il "the Square Milano Duomo", in via Federico Albriccidove, dove all’interno di una sala eventi, si stava festeggiando il 27esimo compleanno del calciatore dell’ Inter Romelu Lukaku .

Il direttore e gli ospiti saranno, a vario titolo, sanzionati per la violazione della normativa sul contenimento del Covid-19. Gli altri calciatori nerazzurri sarebbero Ashley Young, Hakimi e Perisic. Molto probabile che per i tesserati interisti arrivi anche la multa da parte della società. Non certo una bella situazione per i calciatori che replicano quanto accaduto in passato anche per la Juventus quando ci fu una cena con diversi invitati alla quale parteciparono anche McKennie, Arthur e Dybala.