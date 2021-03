Lukaku, il ct del Belgio non ha dubbi: “Romelu il miglior attaccante del mondo”

Lo esalta e non può essere diversamente. Romelu Lukaku ha conquistato i tifosi dell’Inter ma soprattutto ha confermato il pensiero, ricco di stima, da parte del suo ct nel Belgio Roberto Martinez. Il mister, parlando ai microfoni de La Dernière Heure si è sbilanciato sulla forza del bomber nerazzurro.

Ct Belgio: “Lukaku miglior attaccante del mondo”

“Ho apprezzato la reazione di Lukaku dopo la lite con Ibrahimovic nel derby di Coppa Italia, un match con pressione a livelli estremi. Sa vincere le partite, sa fare gol pesanti come col Milan, è il miglior attaccante del mondo, lo dico da anni”, ha detto senza dubbi Roberto Martinez esaltando il centravanti dell’Inter. “In questa stagione sta mostrando la sua importanza per l’Inter a tutti i livelli, non solo per i gol, quelli li ha sempre fatti”.