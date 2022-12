Lukaku, il fisioterapista del Belgio svela le sue reali condizioni

Le parole del membro dello staff dei Diavoli Rossi.

Il recupero per il Mondiale in Qatar col suo Belgio, i pochi minuti giocati e la grande delusione dell'eliminazione precoce. Come sta Romelu Lukaku? In tanti se lo chiedono e a livello fisico a dare qualche informazione è stato a Sporza, Lieven Maesschalck, fisioterapista della nazionale belga.

"Il Ct Martinez è uno che ascolta lo staff medico e col quale discute di tutto", ha spiegato l'uomo. "Nel caso di Lukaku, ha avuto un peso anche il fatto che, per esempio, non giocasse da mesi. Sarebbe riuscito ad esserci per la Croazia, ma non avrebbe mai potuto giocare per 90 minuti. Fisicamente Romelu non poteva reggere un'intera partita, quindi bisognava fare una scelta: lasciarlo partire titolare o meno. Fargli giocare 45 minuti o 60 minuti, ma non di più".

Insomma, parole che possono essere di grande aiuto anche per l'Inter e per Simone Inzaghi che vorrebbero ritrovare il loro bomber per la seconda parte di stagione tra campionato e Champions League.