Lukaku: “In Italia primo episodio di razzismo contro di me. Senza tifosi non è lo stesso…”

Interessante intervento nel corso del Festival dello Sport da parte di Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter. Il centravanti belga ha parlato del suo impatto col calcio italiano e del momento particolare che si sta vivendo a causa dell’emergenza coronavirus.

Lukaku: “Brutto senza pubblico. In Italia primo episodio di razzismo ma…”

“In Italia per la prima volta ci sono stati episodi di razzismo nei miei confronti, ma io non voglio pensare a questa cosa”, ha detto Lukaku. “Quando sono arrivato in Italia subito ho sentito l’amore dei tifosi nei miei confronti e qui sto bene con la gente, come non capita in altri paesi”. E sulle partite senza pubblico: “Devo ammette che è brutto giocare in uno stadio vuoto, i tifosi danno a noi giocatori un’altra energia mentre giochiamo. Spero possano rientrare il prima possibile”.

Un pensiero, infine, su Conte: “In cosa mi ha migliorato? In tutto. Se vuoi essere un giocatore devi capire che il sacrificio è tutto. Sapevo che lui era un buon allenatore e ho dato ogni giorno il 100%. Ora stiamo facendo le cose per bene ma dobbiamo migliorare”.