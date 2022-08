Lukaku: “Inter voglio lo scudetto. Il primo a cui ho detto che sarei tornato…”

Grande grinta nelle sue parole a proposito della voglia di tornare vincere: "Io re dei bomber? A me non importa la classifica marcatori. Vi dico onestamente: io penso solo allo scudetto. Siamo all'Inter: qui si gioca per lo scudetto, non si gioca per le cose individuali".

Sull'essersi integrato di nuovo in squadra: "Che lavoro ho fatto? Di inserirmi al meglio nella squadra, l'Inter gioca diversamente rispetto a quando c'ero io. L'importante per me è inserirmi bene, capire il modulo dell'allenatore. Durante l'anno ho avuto tanti contatti con i giocatori dell'Inter, per me è come se fossi al secondo anno e non me ne sia mai andato".