Lukaku: “Io o Ibra? Scelgo me stesso. All’Inter ho vinto e sognavo di farlo…”

Dal ritiro del Belgio parla il centravanti

Lukaku parte subito dal mondo del calcio con la scelta tra Drogba e Maradona: "Dico Drogba, perché l'ho visto giocare a mi ha fatto sognare". Poi su due squadre: "Inter o Chelsea? Inter. Con il club nerazzurro ho vinto, era una cosa che sognavo da bambino. In un posto ho avuto successo, nell'altro è stato un fallimento". E ancora: "Ibrahimovic o Lukaku? (ride ndr) Scelgo me, tutti i giorni della settimana. Amo me stesso". Sul futuro: "Tornare all'Anderlecht oppure no? Penso che un giorno tornerei volentieri all'Anderlecht, così si chiuderebbe un cerchio". Dopo essere stato stuzzicato sul calcio, anche qualche domanda secca sulla vita privata e le abitudini: "Amo il kinder bueno. Guardare un film o giocare alla playstation? Scelgo la Playstation. Mi piace giocare a FIFA ma anche a Call of Duty", ha racconato il centravanti belga.