Lukaku, l’agente: “All’Inter? Niente è impossibile. Il calciatore ha espresso il suo desiderio…”

Porte aperte, anzi, apertissimi. Romelu Lukaku sembra essere sempre più vicino all’approdo in Italia. L’attaccante del Manchester United si avvicina al nostro Paese e all’Inter. Pochi minuti fa un incontro durato oltre un’ora tra l’agente del belga, Federico Pastorello, e la dirigenza dell’Inter.

Al termine del colloquio, il procuratore del classe ’93 ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Lukaku? E’ un sogno e come ogni sogno è difficile da raggiungere ma non c’è niente di impossibile. Il giocatore ha espresso anche pubblicamente i suoi piani e desideri, vedremo più in là. Candreva? Non ne abbiamo parlato, resta. Valentino Lazaro? Resta un po’ di distanza ma ci sono possibilità che arrivi in nerazzurro”.

I Red Devils sanno bene che il giocatore vuole cambiare aria e in tal senso, anche l’Inter è consapevole della situazione. Certo è, che il Manchester United non vuole svendere il suo bomber e i nerazzurri non vogliono svenarsi, specie senza prima cedere qualcuno per non gravare sul bilancio.