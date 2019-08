Lukaku, Neville punge: “Farà tanti gol all’Inter, ma non è stato professionale…”

Romelu Lukaku all’Inter è cosa fatta. L’attaccante belga è pronto per la nuova avventura in Serie A. L’ex Manchester United lascia l’Old Trafford dopo due stagioni. A parlare del bomber e della trattativa che lo ha portato in nerazzurro è stato l’ex difensore anche della nazionale e storica bandiera dei Red Devils Gary Neville.

Come riporta il Mirror, l’ex giocatore ha accusato Lukaku di poco professionismo in seguito al suo comportamento. Attraverso un tweet in risposta a Andy Mitten che chiedeva maggiore impegno e approccio professionale da parte dei giocatori del Manchester United, Neville ha scritto: “Lukaku ha ammesso di essere sovrappeso. E’ oltre i 100 kili. Farà tanti gol per l’Inter, ma il non essere professionali è contagioso…”.