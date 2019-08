Lukaku, parla Phil Neville: “Non era adatto al Manchester United, ma all’Inter…”

Gli ultimi mesi al Manchester United di Romelu Lukaku sono stati molto difficoltosi, sono piovute addosso a lui moltissime critiche, dai tifosi e dagli addetti ai lavori. Un’altra arriva dall’ex difensore dei Red Devils Phil Neville, anche se crede che il futuro del belga sia roseo: “Non ho mai creduto e pensato che Lukaku fosse un attaccante da Manchester United, aveva iniziato bene, è vero, ma poi ha perso fiducia e ha avuto problemi a tornare in forma”. Sul trasferimento all’Inter, invece, ha aggiunto: “Segnerà molto”. Il classe 1993 di Anversa, che con 48 reti è il miglio marcatore della sua Nazionale, in due stagioni con la divisa dello United ha segnato 28 gol in 66 presenze, 42 in 96 se comprendiamo anche le coppe inglesi e la Champions League.