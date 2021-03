Lukaku, tra Inter e Belgio il risultato non cambia: il gol è garantito e c’è un record

Una vera e propria macchina da gol. Sono numeri da urlo quelli di Romelu Lukaku, attaccante che fa esultare l’Inter ma anche la propria Nazionale.

Il centravanti belga, infatti, grazie alla rete realizzata con i Diavoli Rossi contro la Repubblica Ceca ha messo a segno una statistica notevole. Big Rom è arrivato a quota 36 reti nelle ultime 31 presenze con la casacca del Belgio. Lukaku ha messo il suo zampino in tutte e dieci le partite di qualificazione ai prossimi Mondiali ed Europei. Come riportato dal portale di statistiche Opta, il centravanti ora in Nazionale ha segnato 59 gol al pari di David Villa.