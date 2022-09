Lukaku, un segnale per il rientro arriva dal Belgio

Il bomber belga in fase di recupero dopo l'infortunio.

Redazione ITASportPress

Le condizioni di Romelu Lukaku sono ancora tutte da valutare. E al di là di quelle che saranno le reali tempistiche di recupero, una cosa è certa: il bomber belga dell'Inter non sarà convocato dal Belgio per le gare di Nations League in programma a fine settembre.

Questa la certezza del Corriere dello Sport che spiega come l'intento dell'Inter e della stessa Nazionale sia quello di permettere al centravanti di recuperare al meglio sia durante questa settimana che durante la sosta per riaverlo al top ad ottobre e novembre.

Lieven Maesschalck, lo specialista che ha seguito in queste ultime settimane Lukaku, ha certificato la sua indisponibilità per i prossimi impegni della sua Nazionale e per questo, oltre ad un accordo tra giocatore e CT Martinez, non ci saranno sorprese.

Il centravanti resterà a Milano e proverà a fare di tutto almeno per apparire in panchina contro l'Udinese nel match prima della sosta anche se il suo possible impiego appare, ad oggi, molto poco probabile.