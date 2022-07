Lukaku, una frase di Tuchel su Conte alla base del flop al Chelsea: il retroscena

In Inghilterra sono tornati sul flop del belga in Blues facendo delle ipotesi sulla rottura con Tuchel.

Romelu Lukaku è tornato ufficialmente all'Inter dopo appena un anno dall'addio. Infelice la sua esperienza al Chelsea nella stagione 2021-22 e alla base del flop ci sarebbe un rapporto teso con mister Thomas Tuchel.

Per la precisione, spiega il Daily Mail che cita un giornalista di Goal, ci sarebbe una frase, in realtà una battuta, fatta dal tecnico tedesco all'attaccante e che chiamava in causa anche Antonio Conte.

Sebbene le intenzioni dell'allenatore Tuchel fossero quelle di fare una "battuta", pare proprio che l'attaccante non l'abbia presa bene. Tutto sarebbe accaduto davanti alla tv, quando i due stavano osservando insieme il Tottenham di Antonio Conte. Tuchel avrebbe detto: "Guarda, ecco tuo padre". La parola incriminata, in realtà, sarebbe "daddy" che può essere interpretata come padre ma anche come padrino o comunque una figura molto importante.

Il mister tedesco voleva scherzare ma Lukaku non l'avrebbe presa bene. Da lì la rottura tra le parti. Ad onor del vero, tale notizia non ha trovato grandi conferme nell'ambiente Blues e sembra essere stato poi catalogata solo come una "storia" romanzata. Ma chissà...