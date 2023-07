Lula, l’attacco ad Ancelotti: “Perché non allena l’Italia anziché il Brasile”

Non tutti in Brasile sono rimasti convinti dalla scelta della Federcalcio verdeoro di affidare la panchina della Nazionale a Carlo Ancelotti dal 2024. In particolare fanno discutere le recenti dichiarazioni al canale Sbt da parte del presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva .

"Ancelotti mi piace, ma non è mai stato l'allenatore dell'Italia: perché non risolve il problema della sua Nazionale, che non ha partecipato agli ultimi due Mondiali?", ha detto Lula. "Sono un tifoso di Diniz - ha aggiunto il presidente facendo riferimento al CT ad interim dei verdeoro- ha personalità, creatività ed è lui che comanda negli spogliatoi. È molto facile guidare una squadra in Europa con undici giocatori selezionati. La cosa difficile è venire qui e guidare il Corinthians. Vorrei vedere se Ancelotti farebbe bene col Corinthians".