L’ultima di Bendtner: rischia il sequestro della sua Porsche per… sette reati

Il danese ancora protagonista per vicende extra calcio

Come riporta il Sun, infatti, l'ex attaccante anche della Nazionale danese è stato condannato ad apparire in tribunale a fine mese a Copenaghen, il prossimo 27 aprile per rispondere di ben sette accuse . Cinque fanno riferimento a guida senza patente e le restanti due per eccesso di velocità.

Da quanto si apprende, Bendtner rischia di vedere il suo gioiellino, una Porsche Taycan Turbo S del valore di oltre 230mila sterline confiscata. Questa, infatti, sarebbe la richiesta della Corte oltre ad una multa salata. L'avvocato dell'ex calciatore si è detto fiducioso in quanto il suo assistito si è dichiarato colpevole per gli eccessi di velocità ma per quanto riguarda i restanti reati ci sarebbe una spiegazione relativa all'utilizzo di una patente valida sia in Danimarca che in Inghilterra e che, al momento, non sembra essere riconosciuta in entrambi i Paese. Vedremo come si concluderà l'ennesima avventura extra campo di Bendtner...