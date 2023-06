L’undici ideale di Ibrahimovic è… da urlo!

Solo pochi giorni fa Zlatan Ibrahimovic ha dichiarato che lascerà il calcio una volta per tutte, in via definitiva. In ricordo della carriera di uno dei centravanti più forti degli ultimi vent'anni, andiamo a vedere la top undici di giocatori con il quale Ibra ha diviso lo spogliatoio. Ah, la squadra ideale è formulata dallo stesso svedese e condivisa nel libro "Io sono il calcio". Parliamo di una squadra colma di campioni e non potrebbe essere altrimenti visto che Zlatan ha spesso cambiato casacca nel corso della sua carriera: dai top club italiani (come Juventus, Milan, Inter) a quelli europei (Barcellona, Psg).