Lutto in Brasile: si è spento Marinho Peres, capitano al Mondiale del ’74

Le sue condizioni erano peggiorate negli ultimi giorni e, nonostante il ricovrero, non c'è l'ha fatta: Marinho Peres morto a 76 anni

Un'altra leggenda del calcio brasiliano se ne va e la Seleçao piange Marinho PeresUlibarri, morto all'età di 76 anni lo scorso lunedì 18 settembre. A renderlo noto è stata la moglie dell'ex calciatore. Le cause sono da attribuire ad una polmonite. Era stato il capitano del Brasile per diversi anni, oltre che il difensore di club quali il Santos ed il Barcellona. Con la Nazionale verdeoro era arrivato ad un passo dal vincere il Mondiale del '74 in Germania, strappato solo dalla splendida Olanda di Johan Cruijff. Ovviamente, aveva diviso spogliatoio anche con il famosissimo Pelé.