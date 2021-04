Lutto in casa Higuain: morta la madre Nancy

Il triste annuncio dell'Inter Miami sulla madre dei due calciatori Gonzalo e Federico Higuain

Lutto in casa Higuain. L'ex calciatore di Napoli, Juventus e Milan, ora in forza all'Inter Miami, ha perso la madre Nancy Zacarìas. La donna, artista e pittrice argentina di origini palestinesi, è morta per le conseguenze di una grave forma di cancro contro cui lottava da tempo, da oltre 4 anni.