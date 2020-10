Lutto in casa Totti: morto papà Enzo

Lutto in casa Totti: morto suo padre Enzo. Una triste notizia per l’ex capitano della Roma che vive quest’oggi il dolore più grande con la perdita del signor Enzo a soli 76 anni.

Totti: morto il padre Enzo

Da quanto si apprende, il signor Enzo Totti, padre di Francesco, era affetto da gravi patologie, in ultimo era anche risultato positivo al Covid e ricoverato all’Ospedale Spallanzani. Sarebbe stato proprio Enzo a trasmettere al figlio la passione per i colori giallorossi. Il mondo del calcio e non solo è vicino al grande capitano della Roma nonché campione del mondo con l’Italia nel 2006.