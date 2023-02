Lutto nel mondo del calcio: morto Castagner ex tecnico di Perugia, Milan e Inter

Fece grande il Perugia che arrivò secondo in classifica in A

E' morto quest'oggi l'ex allenatore del Milan, dell'Inter e del Perugia Ilario Castagner, all'età di 82 anni. La sua migliore esperienza fu sulla panchina degli umbri tanto che la squadra fu soprannominata il "Perugia dei miracoli", guidata dal 1974 al 1980 e poi in altre due fasi (1993-1995 e 1998-1999). Nella stagione 1978-79 è stato il primo allenatore della Serie A a terminare un'annata da imbattuto, ma senza vincere il campionato. Il Perugia arrivò secondo dietro al Milan. Castagner concluse il torneo con 19 vittorie e 11 pareggi. Dal 1980 al 1982 ha guidato la Lazio in Serie B, salvo poi vincere il campionato dei cadetti con il Milan, allenato anche in Serie A.