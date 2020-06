Mario Corso è morto. Il calcio in lutto per la scomparsa del fenomenale mancino della Grande Inter campione negli anni Sessanta. La notizia si apprende dall’Ansa che ne ha dato l’annuncio sconvolgente per tutto l’ambiente sportivo calcistico e non.

L’ex calciatore dell’Inter di Helenio Herrera aveva 78 anni e aveva scritto pagine davvero importanti della storia nerazzurra dal 1957 al 1973 prima di trasferirsi al Genoa, dove ha concluso la carriera nel 1975.