Lutto in casa Simeone: l’Atletico Madrid annuncia la morte del padre del Cholo

L'annuncio tramite i canali social del club madrileno

Notizia sconvolgente per la famiglia Simeone . Nella giornata di oggi, l' Atletico Madrid ha annunciato la morte di Carlos Simeone , padre del Cholo, allenatore del club spagnolo, e nonno di Giovanni , attaccante dell' Hellas Verona . I colchoneros, tramite i loro canali social, si sono uniti al dolore della famiglia con un messaggio di sentite condoglianze:

"La famiglia "rojiblanca" è in lutto per il decesso di Carlos Simeone, padre del nostro allenatore. Vogliamo esprimere le nostre sincere condoglianze e unirci al dolore della famiglia. Riposa in pace".