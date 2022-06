Lutto per la Francia: morto il padre di Deschamps

Lutto per il CT francese

Una terribile notizia ha scosso in queste ore il ritiro della Francia che sta preparando le gare di Nations League che si disputeranno tra il 3 e il 13 giugno. Il commissario tecnico Didier Deschamps è stato colpito da un duro lutto: la morte di suo padre Pierre. L'annuncio è arrivato dal sito ufficiale della Federcalcio francese che ha reso noto come il CT abbia lasciato il ritiro per raggiungere la propria famiglia.