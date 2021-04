Lutto per Marco Ferrante: morto il padre dell’ex calciatore

Lutto per l'ex bomber

Lutto in casa Ferrante . L'ex attaccante anche del Torino ha perso suo padre Gennaro. A darne notizia, attraverso una nota pubblicata sul sito ufficiale della società, lo stesso club granata nel quale il calciatore aveva militato nel corso della sua lunga carriera da professionista.

"Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club - dirigenti, dipendenti, collaboratori, allenatori, calciatori, Settore giovanile – partecipano sentitamente al dolore della famiglia Ferrante per la scomparsa di Gennaro Ferrante . Al figlio Marco, indimenticato ex calciatore del Toro, e ai suoi cari il cordoglio e l'affettuosa vicinanza di tutto il mondo granata".

Il club granata questa sera sarà impegnato contro il Napoli e siamo convinti avrà una motivazione in più per fare bene e regalare un piccolo sorriso al suo ex calciatore.