Ma quali Messi o Cristiano Ronaldo: in Sud Dakota il più amato è… Bonucci

Una piccola vittoria, piuttosto inattesa, ne siamo certi. Leonardo Bonucci batte Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, ed in generale tutti i suoi colleghi, per il numero di magliette vendute in uno Stato degli USA. Secondo una classifica stilata da Soccer.com, infatti, nei vari Paesi degli USA, c’è una vera e propria “calcio mania” calcolata sulla base delle t-shirt andate a ruba. In Sud Dakota, inaspettatamente, è il difensore della Juventus e della Nazionale italiana a trionfare.

Le magliette più vendute negli USA: Bonucci e non solo

Quella di Bonucci, in realtà, è solamente una piccolissima vittoria. Anche perché a dominare la classifica delle magliette pià vendute negli USA è Lionel Messi vincitore in ben 19 Stati americani. Al secondo posto c’è uno statunitense: Christian Pulisic del Chelsea. Gli altri calciatori sono decisamente staccati con Cristiano Ronaldo dominatore in “soli” 6 Paesi. Curioso poi come in alcuni Stati ci siano nomi molto particolari. Oltre al già citato difensore italiano, amatissimo a quanto pare in Sud Dakota, ecco anche Mané in Oregon o Dele Alli nel Vermont. Curioso anche il dato relativo ai due calciatori del Manchester United Rashford e Martial rispettivamente al primo posto in Alaska e nelle Hawaii.