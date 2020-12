Ma questo non è il volto di Maradona: club argentino fa realizzare un murales ma riceve insulti

Il club argentino Chacarita Juniors della provincia di Buenos Aires che milita nella Primera B Nacional, la seconda serie, ha diffuso attraverso i social network la foto di un murales realizzato come tributo a Diego Armando Maradona. Il dipinto è stato realizzato su un muro esterno del suo stadio a San Martín. Il club lo ha annunciato sui social con grande clamore ma mai avrebbe immaginato l’esito così pessimo e le reazioni dei fan del Pibe de Oro. Perché? A prima vista il dipinto ha poco di Maradona. Capelli troppo ricci, zigomi infossati e uno spazio tra i denti che non erano una caratteristica dell’ex capitano del Napoli. Così i fan di Maradona e anche di altri club hanno iniziato a criticare e deridere l’iniziativa della società argentina. Anche i tifosi del Chacarita si sono uniti alle critiche chiedendo la rimozione del murales. “Quello è Lucero, ha giocato 10 minuti con il Chaca e non Maradona. Per favore coprilo, è una mancanza di rispetto per Maradona e tutti i Chacaritenses”, ha scritto uno dei fan del club di Buenos Aires. Si attende la decisione del club.