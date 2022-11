Maddison, retroscena sulla convocazione con l’Inghilterra: ignorata telefonata di Southgate

Curioso retroscena riguardo la convocazione di James Maddison , calciatore del Leicester , con la Nazionale inglese per il Mondiale in Qatar 2022.

A raccontarlo e il suo allenatore del club Brendan Rodgers . Il mister, come riportato dai principali tabloid britannici, ha svelato come Maddison abbia ignorato o in generale perso una telefonata al cellulare proprio del CT dell' Inghilterra Southgate che voleva comunicargli la convocazione.

Fortunatamente, il tecnico lo ha poi convinto a richiamare quel numero: "Maddison ha ricevuto una chiamata da Gareth (Southgate ndr) poco prima del nostro allenamento ma non ha risposto", ha detto Rodgers. "Gli ho detto di venire nel mio ufficio e richiamarlo in privato. Poi se ne è andato con tutta la gioia del mondo. È stato un grande momento per lui, era felice e sollevato. Sono sicuro che per la testa gli sono passati tanti pensieri".