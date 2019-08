Magic Campionato 2019-2020, partecipa al concorso: tante novità e ricchissimi premi

La stagione di Serie A è ormai alle porte, tutto è pronto per il nuovo campionato. Giocatori, tecnici e…Fantallenatori sono pronti a dare il via ad una nuova ricca annata. Riparte il Magic Campionato 2019-2020, lo storico concorso dedicato al Campionato di calcio di Serie A che da 25 anni scalda centinaia di migliaia di appassionati!

Sfida la redazione di Fantamagazine su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport!

Tante le novità. Da questa edizione il format sarà tutto nuovo: saranno inclusi due turni finali di playoff ad eliminazione diretta e un Talent Show nella sede de La Gazzetta dello Sport, dove verrà premiato il più forte e talentuoso fantallenatore della stagione.

I giochi-concorso proposti per la stagione 2019-2020 sono:

Magic Campionato: il fantaconcorso dedicato alla Serie A con il montepremi più ricco d’Italia

Magic Mister: sfida la redazione de La Gazzetta dello Sport e dimostra tutto il tuo talento!

Magic Europeo: per i Campionati Europei di Calcio 2020, un concorso tutto dedicato ad una competizione che si preannuncia ricca di sorprese.

Tre giochi che vi accompagneranno, settimana dopo settimana, per tutto l’anno, con in palio un montepremi complessivo di 250.000 €uro: una Jaguar F-Pace attende il primo classificato! Ci saranno tante altre possibilità di vincere grazie alla classifica di giornata, alla classifica mensile, alla classifica generale e alla rinnovata coppa Gazzetta, dedicata ai migliori del torneo, e che premierà tutti i 500 fantallenatori vincitori dei gironi eliminatori. I premi totali in palio sono più di mille: scopri i dettagli sul sito di Magic!

Nel corso della stagione arriverà anche la nuova applicazione per IOS e Android, per gestire al meglio la formazione.

COME ISCRIVERSI

Puoi iscriverti a Magic registrandoti sul sito GiocaconMagic.it e selezionando uno dei seguenti pacchetti:

Pacchetto Magic FULL: mettiti alla prova con la tua squadra nei giochi Magic Campionato, Magic Mister e Magic Europeo! Il pacchetto ti consentirà di schierare una squadra in tutti i giochi-concorsi de La Gazzetta dello Sport per soli 24,99€, con un risparmio quasi del 50% rispetto allo stesso pacchetto dell’anno precedente. L’abbonamento include l’accesso all’area Premium con consigli, statistiche, lista quotazioni, anticipazioni dei voti e il manuale Magic in formato digitale. Inoltre, potrai confrontare i tuoi risultati con quelli della redazione di Fantamagazine e delle altre redazioni impegnate nel torneo di Gazzanet!

Pacchetto Magic PRO: la scelta giusta per i giocatori più esperti! Oltre a consentire l’accesso all’area Premium, i fantallenatori PRO potranno iscrivere tre squadre a tutti i concorsi (Magic Campionato, Magic Mister e a Magic Europeo), e sarà incluso un abbonamento di 1 mese gratuito all’edizione digitale de La Gazzetta dello Sport per restare sempre aggiornati nella fase più calda del pre-stagione.

Cosa aspetti? Le iscrizioni sono aperte…