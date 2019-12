Maglietta di Maradona in passerella, Dolce & Gabbana devono risarcire El Pibe de Oro

La vicenda aveva fatto il giro del web. Il mondo della moda e Diego Armando Maradona si erano incontrati… senza permesso.

Nel corso di una sfilata nel 2016, Dolce & Gabbana avevano fatto indossare una maglietta ad una modella con il nome di Maradona. Gli stilisti vennero citati in giudizio dal Pibe de Oro per l’uso non autorizzato del suo nome. Ecco che, a distanza di anni, Maradona ha avuto la sua rivincita vincendo la causa e un bel risarcimento da 70 mila euro per “indebito utilizzo” e “indebito sfruttamento a fini commerciali del nome”.