Magliette più vendute al mondo nel 2021: ecco la classifica dei primi 10 club

C'è solo la Juventus dei club italiani

Euromerica Sport Marketing, certificata FIFA, leader del marketing sportivo ha comunicato quali club europei hanno venduto più magliette nel 2021. Il Bayern Monaco è in cima alla lista con 3,2 milioni di magliette vendute l'anno scorso, più di qualsiasi altra squadra di calcio. Il Real Madrid è secondo con 3 milioni di magliette vendute, seguito dal Liverpool con 2,4 milioni. Prima italiana è la Juventus con 1,5. La vendita delle magliette è diventata una priorità per i club di tutto il mondo. Il reddito generato è di fondamentale aiuto per i bilanci dei club, soprattutto in questi ultimi due anni paralizzati dalla pandemia Covid-19.