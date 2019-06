Maguire al Manchester City per entrare nella storia: può essere il difensore più costoso di sempre

Il Manchester City ad un passo da Harry Maguire: in Inghilterra parlano già di un’offerta da circa 90 milioni di euro. Cifre davvero da capogiro, anzi, da record. Infatti, se l’affare dovesse concretizzarsi, sarebbe un guinness assoluto che batterebbe anche quello messo a segno dal Liverpool al momento dell’acquisto di Virgil van Dijk.

OFFERTA – A parlare dell’affare di mercato e del conseguente possibile record è il Mirror che dedica il taglio a sinistra della sua prima pagina odierna proprio alla trattativa per il centrale difensivo del Leicester e della Nazionale della Regina. Maguire, conteso tra Manchester City e Manchester United, potrebbe presto diventare il difensore più costoso della storia del calcio con ben 80 milioni di sterline sul piatto, circa 90 milioni di euro.

Un affare che potrebbe chiudersi già entro questa settimana. Maguire convinto dall’offensiva del Manchester City e intrigato dalla possibilità di giocare in Premier League e in Champions League sotto la guida di Pep Guardiola avrebbe accettato la proposta dei campioni inglesi. Una volta diventato ufficiale, l’affare entrerebbe di diritto nella storia del calcio mondiale. Maguire – come detto – diventerebbe il difensore più pagato della storia, battendo il record di 75 milioni di sterline spesi dal Liverpool per portare ad Anfield Virgil van Dijk.