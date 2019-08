Maguire e i suoi ‘fratelli’: i difensori più costosi di sempre

Il mercato ci ha abituato ad acquisti e cessioni davvero incredibili. Le società di calcio, ormai, non badano più alle spese e provano ad assicurarsi i migliori calciatori in ogni ruolo. Le cifre folli non riguardano solo gli attaccanti, ma ultimamente, un vero e proprio cambio di tendenza c’è stato anche per i difensori.

Chiedere al Manchester United che nelle scorse ore ha perfezionato l’acquisto di quello che è diventato il più caro di sempre tra i difensori. Harry Maguire, infatti, ha superato ogni record con i suoi 93 milioni di euro incassati dal Leicester dalla sua cessione. L’inglese batte tutti i precedenti acquisti. Andiamoli a vedere…