Maguire, racconto shock sui fatti in Grecia: “Mi colpivano alle gambe. Ho avuto paura per la mia vita”

Ha destato molto clamore l’arresto in Grecia del difensore del Manchester United e della Nazionale inglese Harry Maguire, successivamente ritenuto colpevole di resistenza a pubblico ufficiale, resistenza all’arresto e rissa. Ma il calciatore, dopo una settimana di rumors e di difficoltà, ha voluto finalmente dire la sua e conferma la sua innocenza. Il racconto rilasciato a BBC News è davvero da brividi…

Maguire: “Mi dicevano che non avrei più giocato a calcio”

“Due uomini si sono avvicinati a mia sorella e le hanno chiesto da dove venisse”, ha raccontato Maguire che, ricordiamolo, si è sempre ritenuto innocente rispetto ai fatti raccontati. “Quando mia sorella ha risposto a queste persone, la mia fidanzata le ha visto gli occhi e ha capito che qualcosa non andava. Stava svenendo e perdeva conoscenza di continuo”, ha detto il giocatore in merito all’inizio della vicenda che è proseguita con l’intervento delle forze dell’ordine che, di fatto, ha peggiorato tutto.

“Il mio pensiero su cosa stava accadendo era che fosse in atto una rapina. Ci hanno fatto mettere in ginocchio e con le mani in alto e ci hanno cominciato a colpire le gambe”, ha rivelato Maguire. “Mi hanno detto che la mia carriera era finita. Che non avrei mai più giocato a calcio in vita mia. A quel punto ho pensato ‘non è possibile che queste persone siano poliziotti’, quindi ho provato a fuggire. Ho temuto per la mia stessa vita. Corruzione? Accuse ridicole. In ogni caso è stata un’esperienza che non auguro a nessuno, neppure al mio peggior nemico. Per me è stata la prima volta che entravo in prigione. Non voglio più vivere niente del genere”.