Mahrez idolo in Algeria: gli intitolano uno stadio

Grande momento per il calciatore del Manchester City

Idolo in Inghilterra grazie alle sue giocate e ai suoi gol col Manchester City, ma soprattutto in Patria, in Algeria. In attesa di scendere in campo domenica con il suo club per l'ultimo atto del campionato e provare a conquistare il titolo di campione d'Inghilterra, Riyad Mahrez ha vissuto una giornata molto particolare nella sua città natale, Sarcelles.