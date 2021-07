Mahrez: “Niente di meglio del Manchester City. E sul rapporto con Guardiola…”

L'algerino è convinto di essere al massimo livello nel club inglese e che non ci sia nulla di meglio dei Citizens

INNAMORATO - "Cosa dovrei fare per spingermi ancora più in alto? Non vedo nulla di meglio del Manchester City onestamente", ha detto Mahrez secco giurando amore e fedeltà ai Citizens. "Provare un altro campionato? No. Amo davvero l'Inghilterra e il calcio inglese è meraviglioso. Non voglio andarmene. Ho ancora degli obiettivi da perseguire qui. Poi, quando vedi che Guardiola ti stima e di vuole è davvero lusinghiero. Ambientarmi qui non è stato facile ma il nostro rapporto di oggi, beh, lo sanno tutti che è fantastico".