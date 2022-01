Mahrez, proposta di matrimonio con anello da 400 mila sterline e cerimonia segreta

Il giocatore Citizens si è sposato

Redazione ITASportPress

Non solo calcio nella vita del calciatore del Manchester City Riyad Mahrez. Il classe 1991, infatti, ha deciso di compiere finalmente il grande passo nella vita privata sposandosi con Taylor Ward. Come riportato dal Sun, la coppia ha deciso di optare per una cerimonia segreta svoltasi nel tradizionale stile musulmano.

Il tabloid inglese ha anche ripercorso tutta la love story dei due spiegando come successivamente Maherz e consorte terranno un'altra cerimonia nel Regno Unito in modo che la loro relazione venga considerata legale anche in questo paese.

Mahrez, spiega il Sun, aveva fatto la proposta di matromonio alla bella Taylor con tanto di anello da oltre 400 mila sterline. Dopo il sì, finalmente il grande passo. "Riyad e Taylor sono ora legalmente sposati secondo la legge islamica. Per loro era importante seguire le tradizioni religiose. La cerimonia è stata breve. Ora sono in viaggio per un secondo matrimonio, che sarà l'evento principale. Taylor e Riyad sono felici e si amano molto", ha affermato una fonte anonima intervistata dal media inglese.