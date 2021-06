Maicon al Tre Penne ma… : “Di San Marino non sapevo esistesse un campionato”

Il brasiliano presentato nelle scorse ore al Tre Penne a San Marino

Redazione ITASportPress

Maicon ha iniziato ufficialmente la sua nuova avventura al Tre Penne, club di San Marino. L’ex Inter è stato presentato in conferenza stampa nel corso della quale ha anche ammesso una piccola pecca: non conoscere, in precedenza, il campionato dove è appena approdato. Il Colosso brasiliano ha poi parlato anche della sua condizione fisica e del fatto di non aver mai smesso di giocare a calcio negli ultimi anni.

AL TRE PENNE - "Negli ultimi due anni mi sono sempre allenato e ho sempre giocato sia in Italia che in Brasile, non sono mai stato fermo. Di San Marino conoscevo solo il nome dello Stato: non sapevo che avesse un campionato nazionale di calcio. Sono contento di essere ora qui e mi auguro di fare bene fino alla fine in questa mia avventura al Tre Penne", ha detto Maicon. "Devo dire che qui, in questi primi giorni di allenamento, sono stato accolto benissimo da dirigenti, compagni di squadra e allenatore: sono tutte brave persone che fanno sacrifici ogni giorno per poter giocare a calcio dopo il lavoro e dare il massimo in ogni partita. Con tanto impegno, tanto divertimento e la voglia di fare bene, possiamo fare grandi cose insieme", le sue parole riprese da Libertas.

IL PRESIDENTE - Nel corso della conferenza sono arrivate anche le parole del presidente del club, Fabrizio Selva: "Penso che sia un giorno particolarmente euforico per il Tre Penne perchè è un onore avere con me al mio fianco una leggenda calcistica come Maicon. Lo ringrazio per aver scelto di indossare la nostra maglia nella Conference League. Penso che la sua presenza agli allenamenti e nella doppia sfida europea possa dare prestigio non solo a noi ma anche a tutto il calcio sammarinese".

AFFARE - Sulla trattativa il patron ha aggiunto: "Tutto questo è stato possibile grazie alla lunga trattativa portata avanti e conclusa dal nostro ds, Maurizio Di Giuli, che ha lavorato a stretto contatto con gli intermediari Antonio Henrique De Jesus e Simo Zaboul. Il nostro avversario in Conference League è molto tosto, ma sarebbe molto bello segnare almeno un gol o centrare contro di loro una vittoria in campo internazionale, dopo quella ottenuta 8 anni fa in Champions League (nel 2013 vittoria contro lo Shirak ndr)".